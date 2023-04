O Rio Ave adiantou-se no marcador em Portimão graças a um golo de cabeça de Patrick William, ao minuto 19. O defesa subiu pelo corredor esquerdo, entregou a bola a Fábio Ronaldo e depois, já no interior da área do Portimonense, desviou de cabeça para o fundo das redes da baliza alvinegra. [Vídeo: VSports]