O detalhe da bandeira do FC Porto em Sevilha e a mensagem especial de Óliver Torres

O FC Porto partilhou esta terça-feira, no Twitter, um vídeo do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, palco dos jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões entre os dragões e o Chelsea. Amanhã, na 1.ª mão, os azuis e brancos jogam 'na condição' de visitados e o estádio já está vestido como tal. Quem não ficou indiferente ao vídeo foi Óliver Torres que o retweetou, deixando igualmente uma mensagem: "Boa sorte amigos, mais um adepto em Sevilha", escreveu o ex-jogador do FC Porto agora a alinhar no Sevilha