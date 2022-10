A carregar o vídeo ...

O humorista Conor Moore foi um dos mais requisitados ilustres no recente Grande Prémio dos Estados Unidos, muito por culpa da fama que foi criando de imitar praticamente na perfeição alguns dos pilotos. Ora, depois de ter sido 'convocado' pela Mercedes , o britânico foi ainda chamado a fazer de Carlos Sainz para Sky Sports, num momento no qual acabou por ter a companhia do... verdadeiro Carlos Sainz.