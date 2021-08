Eric Cantona fez história há precisamente 19 anos, quando num duelo com o Tottenham, enquanto jogador do Leeds, apontou o primeiro hat-trick de sempre na Premier League. Nessa partida, disputada no Elland Road, o Leeds venceria por claros 5-0, com o francês a marcar os seus golos históricos aos 26', 31' e 46'. (Vídeo: One Football)