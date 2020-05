O dia em que Haaland se apresentou ao Mundo: nove golos que entraram para a história

A carregar o vídeo ...

Foi há precisamente um ano, no Mundial de Sub-20, que o então desconhecido Erling Haaland se apresentou ao mundo do futebol, ao marcar nove golos diante das Honduras (numa vitória por 12-0). Na altura pensou-se que aquela exibição de sonho teria mais a ver com a falta de qualidade do adversário do que propriamente com a qualidade do norueguês, mas a verdade é que, 365 dias, já ninguém tem dúvidas de que o dianteiro nórdico é uma verdadeira estrela.