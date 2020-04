O dia em que 'Lord' Bendtner perdeu o lugar no trono para o cão

A carregar o vídeo ...

Nicklas Bendtner tem estado bastante 'calado' neste período de confinamento, mas parece que basicamente só estava à espera do momento certo para aparecer e fazê-lo... em grande. À boleia do fenómeno do Tik-Tok, o avançado dinamarquês decidiu 'rebentar' com as redes sociais com um vídeo no qual 'perde' o lugar na cadeira do computador para o seu cão... Serão visões da quarentena ou o cão do dinamarquês é agora o novo 'Lord' da casa?