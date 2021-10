O dia em que Raúl González silenciou Camp Nou

A temporada de 1999/00 não foi muito famosa para o Real Madrid (terminou em quinto lugar no campeonato), mas o duelo frente ao Barcelona, em Camp Nou, acabou por ser fundamental ao impedir que o seu eterno rival conquistasse mais um campeonato - que terminou com o Deportivo a celebrar, pela primeira vez na sua história.



A partida, a contar para a sétima jornada, terminou com um empate a duas bolas (2-2) e teve um nome em destaque: Raúl González. O avançado espanhol bisou já ao cair do pano, numa partida em que Luís Figo também fez o gosto ao pé. Recorde esse dia. [Vídeo: OneFootball]