A carregar o vídeo ...

Detido no Paraguai, Ronaldinho comemorou sábado 40 anos . Ocasião para recordar a magnífica carreira do antigo jogador brasileiro. O jornal 'As' recuperou uma história deliciosa que acabou com os adeptos do Real Madrid a aplaudir de pé, em pleno Santiago Bernabéu, o então craque do Barcelona.