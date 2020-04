A carregar o vídeo ...

Ainda antes de Cristiano Ronaldo aterrar em Manchester para mudar o clube de uma formal brutal, um outro Ronaldo deixou a marca em Old Trafford, mas neste caso ao serviço do adversário. Falamos do Fenómeno, que há 17 anos decidiu uma eliminatória europeia a favor dos merengues com uma atuação de sonho. (vídeo: Omnisport)