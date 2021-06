O discurso carregado de fúria de Bas Dost após derrota do Club Brugge

A carregar o vídeo ...

O Club Brugge foi campeão belga, mas a fase final da época foi tudo menos fácil e repleta de sorrisos. Na ronda de playoff, onde entrou com mais 8 pontos do que o segundo colocado - depois do acerto pontual para esta ronda -, o emblema de Brugge apenas venceu um jogo e na segunda jornada, a 5 de maio, saiu derrotado por 3-0 pelo Genk. Um resultado inesperado, que fez Bas Dost deixar um discurso carregado de fúria em pleno balneário, conforme se pode ver pelo vídeo partilhado pela Eleven Sports belga, no âmbito de um documentário sobre a época de glória do clube.



Dali em diante, o Club Brugge não perdeu nos três jogos seguintes e acabou por alcançar a pontuação necessária para ser campeão... antes de voltar a perder com o Genk na ronda final.