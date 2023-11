O discurso de Deschamps ao intervalo diante de Gibraltar: «O recorde está nos 10-0. Podem dar cabo dele»

A carregar o vídeo ...

Diante de Gibraltar, a França conseguiu fixar a maior goleada da sua história e, também, igualar o triunfo mais amplo de sempre num jogo de qualificação para um Europeu. Foi uma noite de sonho dos gauleses, que teve muita mão de Didier Deschamps pela forma como motivou os jogadores ao intervalo para não pararem nos 7-0 que estavam no marcador. "Vamos fazer mais do mesmo na segunda parte. Manter as coisas o mais simples possível. Sempre que pudermos marcar, marquemos! Está 7-0, mas não há limites. Quero todos com a mesma determinação. Para vossa informação, o recorde está nos 10-0. Podem dar cabo dele. Não levantem o pé, rapazes.", disse o técnico gaulês, que viu a sua equipa ganhar por 14-0.