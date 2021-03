O discurso de Gareth Bale que impressiona os espanhóis

A carregar o vídeo ...

Gareth Bale está a viver uma espécie de segunda vida no Tottenham sob o comando de José Mourinho e até em Espanha estão impressionados com aquilo que o galês (que ainda pertence ao Real Madrid) tem feito. Tanto dentro do campo como aquilo que diz à imprensa, como neste caso após o duelo com o Crystal Palace, com um discurso sobre a sua condição física que é destacado em Espanha pela sua maturidade. Quem diria...