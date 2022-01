Joan Laporta discursou no balneário do Barcelona após a derrota no prolongamento (2-3) com o Real Madrid, nas 'meias' da Supertaça espanhola. O presidente dos blaugrana agradeceu o esforço dos jogadores e reiterou que estão a ir no caminho certo, contudo não foi bem visto pelos adeptos dos catalães. [Vídeo: One Football]