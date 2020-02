Câmaras captaram o que disse Messi no túnel antes do início da 2.ª parte do jogo com o Betis

A carregar o vídeo ...

O Barcelona encontrava-se empatado (2-2) em casa do Betis, em jogo da 23.ª jornada da La Liga, e poderia ver o Real Madrid escapar, ainda mais, na liderança do campeonato. Dadas as circunstâncias, Lionel Messi decidiu incentivar os companheiros de equipa antes do início da 2.ª parte e, já nos túneis de acesso ao relvado do Villamarín, o astro argentino pediu união à equipa, de forma a conseguirem os três pontos. No final, o Barcelona venceu o encontro, por. [Vídeo: Movistar+]