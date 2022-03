Paulo Fonseca recorda Neno após ser homenageado na XIX Gala 'O Melhor Treinador' do jornal 'O Gaiense'

A carregar o vídeo ...

Paulo Fonseca foi homenageado pela sua carreira no âmbito da XIX Gala 'O Melhor Treinador' do jornal 'O Gaiense'. O treinador português discursou ao público presente na cerimónia, onde chorou, dividiu o prémio com Neno e contou uma história dele enquanto miúdo e do malogrado guarda-redes como jogador do Benfica. Posteriormente, o técnico voltou a emocionar-se ao falar sobre o conhecido conflito armado na Ucrânia.