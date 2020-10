O discurso de raiva de Paneira que levantou a plateia no fecho da campanha de Noronha Lopes

A carregar o vídeo ...

João Noronha Lopes encerrou esta terça-feira a campanha às eleições do Benfica no ringue António Livramento, em Lisboa, e um dos momentos altos do evento foi a intervenção de Vítor Paneira. Com um discurso apaixonado e sentido, o mandatário da candidatura e antigo jogador das águias levantou a plateia. [Vídeo: Twitter]