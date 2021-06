O discurso de Rui Jorge no balneário que deixa os italianos rendidos

A carregar o vídeo ...

Portugal teve de suar para superar a Itália ( 5-3 ) nos quartos-de-final do Europeu de Sub-21, num jogo que só ficou decidido no prolongamento. No final e em pleno balneário da Seleção, Rui Jorge deu o mérito aos jogadores: "A Itália é uma equipa com uma alma imensa. Se perdermos, tem de ser assim. Se nós perdermos, quero perder assim. Esta é a minha primeira palavra", um discurso que está a ter muito eco na imprensa transalpina. Recorde-se que Portugal tem encontro marcado com Espanha, nas meias-finais da competição, já esta quinta-feira, em Maribor