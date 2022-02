O discurso de Salah após derrota na final da CAN

A carregar o vídeo ...

O Egito perdeu diante do Senegal na decisão da CAN'2021 e, no final, já no balneário, Mo Salah assumiu o papel de um capitão para elevar o moral das tropas. "Jogámos 120 minutos em quatro jogos, no espaço de 12 dias. Mas agora está tudo no passado. Teremos os jogos no próximo mês contra eles para nos vingarmos", atirou o jogador do Liverpool, perante um balneário claramente desapontado com o desaire na decisão.