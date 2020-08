O discurso eufórico de Lopetegui nos festejos do Sevilha após passagem à final da Liga Europa

A carregar o vídeo ...

O Sevilha venceu e afastou o Manchester United da final da Liga Europa. No final do encontro que terminou 2-1 , o treinador Julen Lopetegui festejou com os jogadores no balneário: "Vocês merecem estar na final. E nas finais o que se faz? Ganhar!" ESta segunda-feira, o Sevilha fica a conhecer o adversário: Inter ou Shakhtar Donetsk, cujo duelo está agendado para as 20 horas.