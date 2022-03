O discurso sobre "respeito" de Luís Castro no treino do Botafogo com direito a intervenção de Textor

A carregar o vídeo ...

Luís Castro orientou pela primeira vez esta terça-feira a sessão de treinos do Botafogo. Antes do arranque, o treinador português aproveitou para falar aos jogadores no relvado, num discurso muito direcionado para o respeito e para o compromisso com os adeptos e com as vitórias. De seguida, foi a vez de John Textor intervir, com direito a tradutor, claro. [Vídeo: Botafogo]