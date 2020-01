O drama de um Shaquille O'Neal irreconhecível: «Não como, não durmo...»

A carregar o vídeo ...

Shaquille O'Neal, agora comentador de TV, partilhou o balneário dos Lakers com Kobe Bryant durante muitos anos e ficou em choque quando soube da morte do companheiro. O antigo poste, conhecido pelo seu bom humor e gargalhada fácil, não conteve as lágrimas ao falar do assunto em direto na TNT, recordando igualmente o drama da morte da sua irmã recentemente