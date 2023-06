O dramático pit-stop de Russell no GP do Canadá: até um mecânico da Ferrari 'ajudou'

A carregar o vídeo ...

É seguro dizer que o Grande Prémio do Canadá não correu como George Russell planeava. O piloto britânico da Mercedes perdeu o controlo do carro em pista, danificando a asa dianteira e o pneu direito traseiro. Os danos no Mercedes justificaram uma ida às boxes... que não estava planeada pela equipa. À chegada, o britânico perdeu um pneu, que acabou por ser apanhado por um mecânico da Ferrari, e ficou durante largos segundos à espera que a equipa reunisse o material necessário para prosseguir a corrida. À volta 55, o britânico foi mesmo obrigado a abandonar por sobreaquecimento do carro.