Depois de uma semana exigente de treinos no Manchester United, Bruno Fernandes e Diogo Dalot decidiram descontrair num jogo de teqball. O lateral, ex-FC Porto, fez dupla com Fred. Já o médio, ex-Sporting, teve como colega de equipa Pereira. As provocações e gargalhadas foram uma constante. [Vídeo: Manchester United]