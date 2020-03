O 'efeito Corona': adepto mexicano fala sobre o encerramento dos estádios no México vestido à... FC Porto

A carregar o vídeo ...

Hugo Lopez Gattel, sub-secretário da Prevenção e Promoção da saúde mexicana, informou este domingo que os jogos do campeonato mexicano de futebol serão disputados à porta fechada devido à pandemia do coronavírus. Contudo, a surpresa veio de um depoimento de um adepto mexicano que reagiu à decisão... vestido com uma camisola do FC Porto (que, recorde-se, conta com um mexicano na sua equipa, Jesús Corona). [Vídeo: Omnisport]