Marcelo Bielsa foi taxativo quando questionado sobre o calendário do futebol mundial e os problemas que a última pausa para compromissos das seleções nacionais causou nos clubes. O treinador do Leeds apontou quais considera ser os dois principais problemas naquele desporto atualmente: o elevado número de jogos disputados e os valores dos salários pagos aos jogadores. [Vídeo: One Football]