Jean Todt despediu-se esta quinta-feira do cargo de presidente da FIA e, na hora das despedidas, deixou um emocionado discurso que acabou com uma lembrança de Michael Schumacher, no qual assumiu assumiu ter saudades do alemão. Todt, recorde-se, foi chefe da Ferrari durante largos anos e ao lado de Schumacher conquistou seis campeonatos de construtores e cinco de pilotos.