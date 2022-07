O emotivo momento em que o pai relata o triunfo do filho nos Mundiais de atletismo

A carregar o vídeo ...

O britânico Jake Wightman protagonizou esta terça-feira a maior surpresa até ao momento nos Mundiais de atletismo de Eugene , ao vencer a corrida de 1.500 metros perante um super favorito Jakob Ingebrigtsen. A situação já de si era especial, porque para Jake este era o primeiro grande título da carreira, depois de ter sido bronze nos Europeus de 2018. Mas havia algo mais especial a acrescentar nesta página dourada da sua carreira. É que o speaker dos campeonatos trata-se de Geoff, o seu pai e treinador, que nessa tarde teve a missão de fazer aquilo que faz com todas as provas: relatar e puxar pelo público enquanto a corrida era feita. E foi assim, com um profissionalismo de assinalar, que Geoff Wightman descreveu o que se passava. Quem ouvisse dificilmente percebia que ali era um pai a relatar o sucesso do filho. Mas era mesmo isso que estava a acontecer...