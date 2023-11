A carregar o vídeo ...

Foi em ambiente de grande euforia que o pai de Luis Díaz foi recebido pelos amigos e pela família, depois de ter sido(ELN) da Colômbia, que o raptou há mais de uma semana, juntamente com a mulher. A mãe do jogador do Liverpool, recorde-se, tinha sido libertada pouco depois do sequestro. (Vídeo Daily Mail/Twitter)