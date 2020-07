A carregar o vídeo ...

O Tottenham empatou no terreno do Crystal Palace ( 1-1 ) e apurou-se para a 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa, aproveitando a derrota do Wolverhampton com o Chelsea - os spurs ficaram com melhor diferença de golos que os Wolves: +3. Após o apito final, o Special One e a sua equipa técnica não esconderam a felicidade pela qualificação.