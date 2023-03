O 'espião' que ajudou Arsenal a saber mais sobre o Sporting: «É ótimo ter o conhecimento de alguém que é do país»

A carregar o vídeo ...

Mikel Arteta realizou esta quarta-feira a antecipação ao embate com o Sporting, a contar para a 1ª mão dos oitavos de final da Liga Europa, que será disputado no Estádio de Alvalade. O treinador do Arsenal elogiou o Sporting, abordou as baixas entre os gunners e explicou as dúvidas quanto ao 11 do atual líder da Premier League. E, durante a conferência, admitiu que pediu informações sobre o Sporting ao português Fábio Vieira, jogador do Arsenal.