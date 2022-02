A carregar o vídeo ...

O Estoril ganhou e Francisco Geraldes festejou: a beber uma cerveja e a comer tremoços. Esta história começa na Madeira, quando lhe foi atirado um saco de tremoços, no campo do Marítimo. Os canarinhos levaram a cabo uma campanha de marketing que envolvia o médio e estes dois condimentos. Este sábado, o Estoril venceu e Geraldes festejou como se vê no vídeo.