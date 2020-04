O exercício especial que Bolasie faz em casa para manter a eficácia no passe

A carregar o vídeo ...

Yannick Bolasie não perde um minuto para manter a precisão de passe em dia. O avançado do Sporting partilhou, esta terça-feira, um vídeo na página oficial do Instagram onde aparece, num circuito personalizado com o seu nome, a executar um treino de precisão de passes... com distinção. "Se não consegues parar de pensar em algo... não pares de trabalhar até tê-lo", escreveu. [Vídeo: Instagram / Bolasie]