Chapa 5 do FC Porto ao Belenenses SAD, com golos de Soares, Marega, Alex Telles, Fábio Vieira e Luis Díaz. Os dragões mantêm a vantagem de seis pontos para o Benfica, sendo que a festa do título pode acontecer já na próxima jornada, se o FC Porto vencer em Tondela e o Benfica perder em Famalicão. O Belenenses SAD continua em zona incómoda, com 4 pontos de vantagem sobre a zona de descida.