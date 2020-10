O FC Porto cumpre e regresso às vitórias com um golo solitário do reforço Evanilson. Era escusado, dado o elevado número de oportunidades dos azuis e brancos, o sofrimento na parte final do jogo, mas a expulsão de Zaidu condicionou a atuação portista. A partir daí, a equipa de Conceição concentrou-se em defender a vantagem mínima. Terça-feira há mais...e de novo no Dragão, diante do Olympiacos.