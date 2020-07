'O fim do futebol': o incrível vídeo do Man. City a alertar para os perigos da escassez extrema de água

A carregar o vídeo ...

O Manchester City apresentou esta quinta-feira um vídeo de consciencialização para a importância da preservação do planeta devido ao aquecimento global, no qual faz uma viagem ao futuro, apresentando um planeta em 2045 a contas com uma grave seca. Aí, nesse dia, Phil Foden é o treinador dos citizens naquele que pode ser o último jogo da história do clube por causa da crise ambiental que se vive. Um vídeo que dá que pensar... Conheça toda a história e o propósito do vídeo em causa