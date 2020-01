O final de cortar a respiração da Maratona do Dubai

A carregar o vídeo ...

A Maratona do Dubai foi palco esta manhã de um dos mais apertados finais de que há memória no mundo do atletismo, com onze corredores a cortarem a linha de meta abaixo das 2:07 horas, separados por menos de vinte segundos. Aliás, a diferença entre o primeiro e o sétimo foi de apenas... 7 segundos! Uma verdadeira loucura na corrida aos 100 mil dólares de prémio da vitória, que acabaram por ir para o bolso de Olika Adugna Bikila.