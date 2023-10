A carregar o vídeo ...

O Moncarapachense-V. Guimarães, no Estádio do Algarve, foi interrompido aos 30 minutos devido ao mau tempo. O forte vento e chuva que caem no Algarve obrigaram a parar a partida referente à 3.ª eliminatória de Portugal - entretanto, a mesma foi reatada.