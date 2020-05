«O futebol não está preparado»: a mensagem do Barcelona após Messi 'partir tudo' no treino

A carregar o vídeo ...

Lionel Messi mostrou, esta terça-feira, no treino em conjunto do Barcelona que está mais que preparado para o regresso do futebol em Espanha. Quem pode não estar preparado é o próprio desporto para... receber de novo o camisola '10' dos blaugrana, tal como diz o clube nas redes sociais. "O futebol não está preparado", escreveu o Barcelona na legenda do vídeo em que o argentino é protagonista. [Vídeo: Barcelona / Twitter]