Atualmente a jogar em Itália no Acqua e Sapone, Lukaian é esta quarta-feira notícia pelo belo golo que marcou ao Mantova. 'Genial', dizem sobre o lance do jogador que em 2003/2004 representou o Benfica. E há mesmo quem diga que este concorre diretamente com os de Ricardinho...