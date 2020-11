O gesto de Aimar que faz furor nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

Pablo Aimar pode já ter deixado os relvados, mas continua a ser uma das figuras mais acarinhadas pelos adeptos argentinos. Agora como adjunto de Lionel Scaloni na seleção argentina (cargo que acumula com o de selecionador de Sub-17), o antigo jogador do Benfica é presença assídua no banco da albiceleste e foi nessa condição que esta terça-feira, no jogo com o Peru, protagonizou um momento que tem feito furor nas redes sociais. Tudo sucedeu aquando do golo de Lautaro Martínez, celebrado por Pablito de uma forma que diz tudo da sua paixão pelo jogo.