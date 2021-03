O gesto de Bruno Fernandes com Lingard que está a encantar os adeptos do Man. United

A carregar o vídeo ...

No domingo, o Manchester United recebeu o West Ham em jogo da Premier League. A partida, a contar para a 28.ª jornada da prova, marcaria o regresso de Jesse Lingard a Old Trafford, ele que está emprestado aos hammers até ao final da presente temporada. No final do aquecimento, alguns dos jogadores do Manchester United mantiveram-se indiferentes à presença do antigo companheiro e internacional inglês no túnel de acesso aos balneários, algo que não aconteceu com Bruno Fernandes. O português, mal viu Jesse Lingard, caminhou até à sua direção e cumprimentou-o com um grande abraço, num momento capturado e partilhado nas redes sociais que, entretanto, já se tornou viral entre os adeptos dos red devils. [Vídeo: Nick Speakman]