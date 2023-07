O gesto de Bukayo Saka com jovem adepto que faz furor nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

Bukayo Saka protagonizou esta quinta-feira um momento incrível, que está a ser bastante elogiado nas redes sociais. À margem do jogo com uma equipa de estrelas da Major League Soccer, o internacional inglês aproximou-se dos adeptos para dar autógrafos e tirar algumas fotos, quando num momento delicioso decidiu premiar um jovem fã com as suas chuteiras. E um pormenor saltou à vista: Saka fez questão de que o miúdo as segurasse, já que outros adeptos se tentavam aproveitar da situação para ficar com as chuteiras. A cara do jovem fã diz tudo!