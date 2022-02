A carregar o vídeo ...

O Manchester United empatou (1-1 ) no terreno do Burnley e está já a 18 pontos do líder Manchester City. Cristiano Ronaldo começou no banco e foi de lá que viu o United começar a vencer, mas o Burnley empatou no inicio do segundo tempo. CR7 foi a jogo aos 68' e este gesto não passou despercebido.