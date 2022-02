A carregar o vídeo ...

No final do Belenenses SAD-Sporting, um jovem adepto leonino entrou no relvado do Estádio do Jamor e foi, de pronto, intercetado pelos seguranças. Feddal não ficou indiferente à situação e teve um gesto que tem sido destacado pelos adeptos do Sporting. Quanto ao jovem apoiante dos leões ainda ganhou a camisola de Pedro Porro. [Vídeo: Twitter]