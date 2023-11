A carregar o vídeo ...

Poucos dias depois de ter deliciado os adeptos do Manchester United com um grande golo diante do Everton, o argentino Alejandro Garnacho fez um pequeno fã dos red devils muito feliz à saída do centro de treino. Numa surpresa que foi combinada com a mãe da criança, o avançado presenteou o seu fã com uma prenda de aniversário muito especial. George, o pequeno adepto, não podia ter ficado mais feliz.