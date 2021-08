A carregar o vídeo ...

O Barcelona empatouna visita ao Athletic Bilbao no fim de semana e no final do jogo Antoine Griezmann acedeu ao pedido de um jovem adepto da equipa da casa, entregando-lhe a camisola que vestiu durante o encontro. Fez as delícias da criança e da família, com o pai a agradecer efusivamente o gesto do francês... (Vídeo Twitter)