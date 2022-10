O gesto de Klay Thompson para o banco dos Phoenix Suns após a primeira expulsão da carreira

A carregar o vídeo ...

Um desentedimento entre Klay Thompson e Devin Booker marcou o jogo de NBA entre Phoenix Suns e Golden State Warriors, no Arizona, que a equipa da casa venceu por 134-105. Após converter um lance livre, Booker dirigiu-se a Thompson que o empurrou, algo que levou à expulsão do jogador dos Golden State após cometer a segunda falta técnica. Algo que acontece pela primeira vez na carreira do jogador. No momento em que saia da quadra, Thompson mostrou quatro dedos ao banco dos Phoenix Suns, o que parece indicar uma referência aos quatro títulos da NBA que conquistou na carreira, enquanto os Suns não somam qualquer conquista. [Vídeo: Twitter]