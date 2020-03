O gesto de lutador de UFC que está a dar que falar: «Uma das coisas mais baixas...»

A carregar o vídeo ...

Num UFC Fight Night 170 que ficou marcado pela ausência de público, um dos momentos mais polémicos foi protagonizado pelo norte-americano Kevin Lee no combate com Charles Oliveira. Tudo aconteceu na fase final do duelo, ganho por este último por submissão, quando Lee bateu no tapete a declarar-se derrotado, para depois num gesto inacreditável decidiu tentar continuar a lutar como se nada fosse. Jorge Masvidal, a ver o combate em casa, não teve dúvidas em apontar-lhe o dedo. "Primeiro falhas o peso, depois bates no tapete e tentas continuar. Uma falta de respeito para a modalidade e é a coisa mais baixa que podes fazer", atirou o lutador, numa publicação feita no Twitter.