O gesto de Marcano nos festejos do golo de Alex Telles que está a dar que falar

A euforia tomou conta dos jogadores do FC Porto no golo tardio de Alex Telles , frente ao Portimonense, e por pouco nem os fotógrafos escapavam à loucura. Isto porque, aquando dos festejos, os jogadores azuis e brancos dirigiram-se para um dos painéis publicitários atrás da baliza, derrubando-o e, inadvertidamente, causando a queda de um dos repórteres fotográficos aí presentes. Uma situação que podia ter corrido pior, não fosse a intervenção de Marcano. O defesa-central espanhol apercebeu-se e, com frieza, afastou os seus companheiros de equipa daquela zona, procurando assegurar-se de imediato de que quem estava por trás da barreira não se tinha magoado [Vídeo Twitter FC Porto]