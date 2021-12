O gesto de Mourinho para com adepto que sofreu paragem cardíaca durante jogo da Roma

A carregar o vídeo ...

José Mourinho prometeu oferecer o seu casaco a um adepto, de 23 anos, da Roma, que sofreu uma paragem cardíaca esta segunda-feira, durante a primeira parte do Roma-Spezia. "Eu só soube [do incidente] no final da partida. Se ele me der o endereço dele, vou mandar-lhe o meu casaco, para que da próxima vez que vier ao estádio com este frio o tenha vestido", referiu o técnico português, desejando as melhoras ao jovem adepto. [Vídeo: Twitter Eurosport]